Суд оштрафовал Twitter, Facebook и Telegram на миллионы рублей

Суд в Москве оштрафовал соцсеть Twitter и мессенджер Telegram за неудаление запрещенного в России контента. Корпорации должны будут выплатить 5 и 9 миллионов рублей соответственно. Кроме того, компанию Facebook обязали выплатить 21 миллион рублей по пяти административным протоколам, которые также касались блокировки информации.

Это не первые штрафы, которые получили крупнейшие мировые IT-компании от российских властей. Так общая сумма штрафов Facebook превысила 90 миллионов рублей, Twitter должен заплатить более 45 миллионов рублей, а Telegram 35 миллионов.

Все компании были признаны виновными в административном правонарушении по статье "неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством России". Миллионные штрафы по этому закону также получали Google, Mail.ru, TikTok и WhatsApp. Составлением протоколов и отслеживанием деятельности соцсетей занимается Роскомнадзор. Именно это ведомство ранее направляло запросы в корпорации с требованием удалить контент пользователей. В частности, власти требовали блокировать призывы к участию в протестах. В Роскомнадзоре утверждают, что выявили более 2,5 тысяч материалов с анонсами акций.

В феврале 2021 года в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный властями страны контент. Если компании не могут дать оценку материалам, они должны отправить их в течение суток в Роскомнадзор. В рамках этого закона ведомство также требовало от видеохостинга YouTube удалить ролики об акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Корпорация это делать отказалась.