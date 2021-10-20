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Суд оштрафовал Юрия Дудя за пропаганду наркотиков

Суд московского района Зюзино оштрафовал блогера и журналиста Юрия Дудя на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. Об этом сообщило агентство "Интерфакс".

Дудь — автор популярного ютьюб-канала с 9,5 миллиона подписчиков. С жалобой на него обратилась в МВД "Лига безопасного интернета", потребовавшая проверить на предмет пропаганды наркотиков два интервью на канале – с рэпером Моргенштерном (Алишером Моргенштерном) и блогером Ивангаем (Иваном Рудским).

Два интервью с ними посмотрели в общей сложности 49 миллионов раз. В видео музыкант и блогер рассказывают о своём опыте употребления. Перед обсуждением наркотиков Дудь всегда предупреждает зрителя об их вреде, обычно начиная разговор анонсом "наркотики — зло. Не употребляйте их".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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