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Суд оштрафовал заключённого за антивоенные высказывания в ШИЗО

Иллюстративное фото

Суд в Нижнем Тагиле оштрафовал заключенного ИК-12 Юрия Поташкина на 30 тысяч рублей из-за антивоенных высказывания в штрафном изоляторе. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.

Поташкина признали виновным по административному делу о дискредитации российской армии. Как уточнили в суде, находясь в ШИЗО, он "начал высказываться с резкой критикой действий Вооруженных сил России".

Ранее сотрудники ФСИН конфисковали письма приговоренного к шести годам колонии левого активиста из Евпатории Евгения Каракашева. Администрация колонии нашла в текстах писем дискредитацию армии.

  • Статья о дискредитации российской армии появилась в административном кодексе России вскоре после её вторжения в Украину. Российские суды признают дискредитацией высказывания о войне в Украине, отличающиеся от официальной позиции российских властей. Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторную дискредитацию грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.
  • После российского военного вторжения в Украину и введения в марте штрафов за дискредитацию действий армии в суды поступило больше 5 тысяч протоколов по этой статье.

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