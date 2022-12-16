Суд оштрафовал заключённого за антивоенные высказывания в ШИЗО

Суд в Нижнем Тагиле оштрафовал заключенного ИК-12 Юрия Поташкина на 30 тысяч рублей из-за антивоенных высказывания в штрафном изоляторе. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.

Поташкина признали виновным по административному делу о дискредитации российской армии. Как уточнили в суде, находясь в ШИЗО, он "начал высказываться с резкой критикой действий Вооруженных сил России".

Ранее сотрудники ФСИН конфисковали письма приговоренного к шести годам колонии левого активиста из Евпатории Евгения Каракашева. Администрация колонии нашла в текстах писем дискредитацию армии.