Суд оставил в силе решение об аресте учёного Колкера после его смерти

Новосибирский областной суд оставил в силе решение об аресте учёного Дмитрия Колкера. Он умер на третий день после ареста в начале июля. Физика заключили под стражу по делу о госизмене несмотря на то, что у него был рак четвёртой стадии. Об этом сообщает ТАСС. Суд принял такое решение после того, как защита Колкера обжаловала его арест.

Адвокат Алексей Бессонов заявил, что считает постановление районного суда необоснованным. Линия защиты, по его словам, будет выстроена таким образом, чтобы доказать невиновность Колкера в предъявленном и ему обвинении и добиться его реабилитации.

54-летний доктор физико-математических наук Дмитрий Колкер был арестован 30 июня. Его обвинили в госизмене за чтение лекций в Китае. Профессора забрали из частной клиники, где он находился в тяжелом состоянии с терминальной стадией рака поджелудочной железы. С адвокатом и родственниками ему встретиться не дали. Колкера перевезли в Москву и поместили в СИЗО "Лефортово". Суд арестовал его на два месяца. 2 июля ночью он умер в московской больнице, куда его отвезли из изолятора.

Дочь Колкера заявила, что его тело не выдают родственникам. Сын профессора рассказал, что семья должна будет за свой счет транспортировать тело в Новосибирск из Москвы. Семье учёного не возвращают его паспорт, рассказала защита профессора.