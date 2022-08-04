Суд оставил в СИЗО экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову

Тверской суд Москвы оставил в СИЗО бывшую замглавы Минпросвещения Марину Ракову, которую обвиняют в мошенничестве.

Во время заседания адвокат Раковой Вячеслав Жуковский заявил, что его подзащитная признала вину. "Марина Ракова дала признательные показания и написала явку с повинной, выразила готовность возместить ущерб", – цитирует адвоката "Интерфакс".

По сообщению агентства, Ракова и ее адвокат попросили перевода под домашний арест в связи с признанием вины.

Марине Раковой вменяют три эпизода особо крупного мошенничества со средствами Фонда развития новых форм образования, который она ранее возглавляла. По версии следствия, она участвовала в хищении бюджетных средств, выделенных Шанинке на работы, которые так и не были выполнены. Также ее обвиняют в фиктивном трудоустройстве 12 человек в РАНХиГС.

По этому же делу проходят ректор Шанинки Сергей Зуев и ректор РАНХиГС Владимир Мау. 3 августа суд перевел Зуева под домашний арест, а Мау отпустил из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.