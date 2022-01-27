Суд освободил активиста от уплаты штрафа за акцию "Он нам не царь"

Суд в Санкт-Петербурге освободил активиста Алексея Белозёрова от уплаты штрафа в 170 тысяч рублей за участие в акции "Он нам не царь" в мае 2018 года. Тогда его признали виновным в нарушения порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает "Апология".

В декабре 2021 года Белозёров обратился в Калининский суд Петербурга с заявлением, в котором потребовал прекратить исполнение наказания. Активист отметил, что никогда не уклонялся от него, но судебный акт не мог быть исполнен, так как истекли сроки давности. Суд с ним согласился и постановил прекратить исполнение наказания.

Это уже второе подобное дело у Белозёрова - 15 сентября 2021 года Смольнинский районный суд Петербурга освободил активиста от штрафа в размере 10 тысяч рублей за участие в акции 26 марта 2017 года.