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Суд освободил активиста от уплаты штрафа за акцию "Он нам не царь"

Акция "Он нам не царь" в 2018 году (Архивное фото)

Суд в Санкт-Петербурге освободил активиста Алексея Белозёрова от уплаты штрафа в 170 тысяч рублей за участие в акции "Он нам не царь" в мае 2018 года. Тогда его признали виновным в нарушения порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает "Апология".

В декабре 2021 года Белозёров обратился в Калининский суд Петербурга с заявлением, в котором потребовал прекратить исполнение наказания. Активист отметил, что никогда не уклонялся от него, но судебный акт не мог быть исполнен, так как истекли сроки давности. Суд с ним согласился и постановил прекратить исполнение наказания.

Это уже второе подобное дело у Белозёрова - 15 сентября 2021 года Смольнинский районный суд Петербурга освободил активиста от штрафа в размере 10 тысяч рублей за участие в акции 26 марта 2017 года.

  • В 2018 году накануне инаугурации президента Владимира Путина сторонники политика Алексея Навального вышли на акцию "Он нам не царь". Оппозиционер призвал бороться "с бедностью и неравенством", а также "оставить интернет в покое". Акции прошли почти в сотне городов России. По итогам были задержаны почти 1600 человек.

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