Суд освободил Белых от наказания по делу о превышении полномочий

Суд освободил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых от наказания по делу о превышении полномочий в связи с истечением срока давности. Об этом сообщает ТАСС. Прокуратура просила для Белых 12 лет лишения свободы.

Сейчас бывший губернатор отбывает восьмилетний срок в колонии по делу о получении взятки. С учетом срока содержания в СИЗО Белых должен выйти на свободу в 2024 году.

Никита Белых был задержан в Москве 24 июня 2016 года, когда находился в должности губернатора. В феврале 2018 года суд признал его виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам колонии строгого режима.

В июле 2021 года Следственный комитет России возбудил против Белых новое уголовное дело – по статье о превышении полномочий. По версии следствия, губернатор, "действуя из личной заинтересованности", позволил бюджетной Кировской региональной ипотечной корпорации дать одной из частных компаний в долг 320 миллионов рублей. Как утверждает следствие, деньги не вернулись.

Белых вину не признал ни по первому, ни по второму делу.