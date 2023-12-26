Суд освободил Белых от наказания по делу о превышении полномочий

Суд освободил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых от наказания по делу о превышении полномочий в связи с истечением срока давности. Об этом сообщает ТАСС. Прокуратура просила для Белых 12 лет лишения свободы.
Сейчас бывший губернатор отбывает восьмилетний срок в колонии по делу о получении взятки. С учетом срока содержания в СИЗО Белых должен выйти на свободу в 2024 году.
Никита Белых был задержан в Москве 24 июня 2016 года, когда находился в должности губернатора. В феврале 2018 года суд признал его виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам колонии строгого режима.
В июле 2021 года Следственный комитет России возбудил против Белых новое уголовное дело – по статье о превышении полномочий. По версии следствия, губернатор, "действуя из личной заинтересованности", позволил бюджетной Кировской региональной ипотечной корпорации дать одной из частных компаний в долг 320 миллионов рублей. Как утверждает следствие, деньги не вернулись.
Белых вину не признал ни по первому, ни по второму делу.
- Никита Белых в 2005–2008 годах возглавлял оппозиционную партию "Союз правых сил". В 2008 году выступил одним из создателей Объединённого демократического движения "Солидарность", однако впоследствии вышел из него. Президент Дмитрий Медведев назначил его губернатором Кировской области, его советником какое-то время работал Алексей Навальный (с его деятельностью в Кирове связано первое уголовное дело против Навального – "дело "Кировлеса". Белых, давая показания в суде в 2013 году, не говорил о виновности Навального). С июня 2018 года Белых отбывает срок в колонии в Рязанской области.
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