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Суд освободил чиновниц, признанных виновными в гибели 14 детей в Калерии 

Несколько выживших в шторме детей возвращаются в парк-отель "Сямозеро", июнь 2016 года 

Басманный районный суд Москвы освободил двух бывших сотрудниц департамента труда и социальной защиты московской мэрии, Татьяну Барсукову и Елену Сёмкину, которые были осуждены весной текущего года по делу о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии в 2016 году.

Формально суд, рассмотрев аппеляцию осуждённых, оставил приговоры (четыре и четыре с половиной лет в колонии) в силе, но к сегодняшнему дню истёк срок давности по уголовному делу, поэтому Барсукову с Сёмкиной освободили в зале сюда.

Отмечается, что ожидая подобного решения родители погибших детей разместили в интернете петицию с требованием отменить срок давности.

В июне 2016 года на Сямозере в Карелии 47 детей, отдыхавшие там, и несколько инструкторов попали на лодках в сильный шторм. 14 детей и один взрослый погибли.

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел о халатности, по итогам которых директор лагеря "Сямозеро" Елена Решетова и её заместитель Вадим Виноградов получили по девять с половиной лет колонии общего режима. Инструктор Валерий Круподерщиков был осуждён на восемь месяцев колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания. Ещё троих обвиняемых суд оправдал.

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