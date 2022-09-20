Суд отказал в компенсации квир-персоне после домогательств таксиста

Суд в Санкт-Петербурге отказался удовлетворить требования квир-персоны и активистки Гены Марвин о моральной компенсации по иску к "Яндекс. Такси". Марвин обвиняла службу такси в том, что водитель их сервиса домогался и оскорблял её во время поездки. Об этом сообщает правозащитная группа "Выход", представлявшая интересы квир-персоны в суде.

Инцидент произошёл в марте 2021 года, когда Марвин ехала домой на "Яндекс. Такси". Во время поездки водитель спрашивал о её сексуальной ориентации и предлагал заняться оральным сексом. Подъехав к дому, водитель заявил, что таких, как Марвин, "убивать надо", а после преследовал её до подъезда. Активистка сняла это на телефон.

Администрация "Яндекс. Go" принесла устные извинения по телефону, однако, стоимость поездки компания не возместила. Марвин через суд потребовала возместить стоимость поездки в 514 рублей и компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

"Предположительно причиной отказа в иске стало то, что суд не увидел нарушения каких бы то ни было правил перевозки в том, что пассажир подвергся домогательствам со стороны водителя такси. Интересно, что в ходе рассмотрения дела представитель "Яндекс. Такси" заявил о том, что не отвечает за действия водителя", - сообщила адвокат Ксения Михайлова. Правозащитная организация "Выход" обжалует решение суда.