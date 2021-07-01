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Суд отказался избавить Бритни Спирс от опеки отца

Выступление Бритни Спирс, 2016 год

Суд Лос-Анджелеса отказался удовлетворить прошение адвокатов американской поп-звезды Бритни Спирс, которые требовали прекратить опеку отца певицы над ней. Об этом сообщает Variety со ссылкой на материалы суда.

Издание отмечает, что это решение связано с предыдущим ходатайством адвокатов и не принимает во внимание показания, с которыми Бритни Спирс выступила ранее в суде.

23 июня Бритни Спирс выступила в суде в Лос-Анджелесе с просьбой лишить её отца статуса опекуна. По словам Спирс, она несчастна и лишена личных и финансовых прав. Певица рассказала, что тот заставляет ее работать против ее воли, принимать сильнодействующие лекарства и использовать противозачаточные средства.

Отец Бритни – Джеймс Спирс – стал опекуном в 2008 году. Тогда певицу признали частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и душевного нездоровья. Джеймс Спирс может единолично распоряжаться состоянием дочери, которое оценивается в 60 миллионов долларов. Бритни Спирс продолжает выпускать альбомы и выступать с концертами.

В соцсетях развёрнута кампания в Free Britney ("Свободу Бритни") в поддержку поп-исполнительницы.

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