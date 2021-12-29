Суд отказался переносить рассмотрение дела Пивоварова в Петербург

Верховный суд России отказал в переносе судебного процесса по делу политика Андрея Пивоварова из Краснодара в Санкт-Петербург. Об этом сообщает телеграм-канал "Команда Пивоварова".

По мнению суда, политика нужно судить в Краснодаре, потому что с гордом Пивоварова якобы связывает один репост, который, как считает следствие, он сделал, находясь в регионе. Защита настаивает на том, что пост опубликовала его SMM-менеджер, которая находилась в тот момент в Москве. Решение будет обжаловано в Апелляционной инстанции Верховного суда.

В ноябре члены Ассоциации независимых депутатов Петербурга потребовали перенести рассмотрение уголовного дела Пивоварова в Петербург - по месту его прописки. "Краснодар - город с плохой судебной репутацией, там нет надежды на честный и справедливый суд, на широкую огласку судебного процесса", - говорилось в заявлении.

В мае 2021 года Андрея Пивоварова задержали в петербургском аэропорту Пулково, когда политик находился в самолете, который должен был лететь в Польшу. Позже стало известно, что против Пивоварова возбудили уголовное дело по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией. Поводом стал репост Пивоварова в фейсбуке, который он якобы сделал год назад в Краснодаре. Политика из Петербурга привезли в Краснодар, где его арестовали.

"Открытая Россия" - проект Михаила Ходорковского. В список нежелательных внесены лондонские организации с таким названием. Российские активисты неоднократно подчёркивали, что российская "Открытая Россия" с ними не связана, однако власти всё равно привлекали их к ответственности. В мае 2021 года российская "Открытая Россия" объявила о самоликвидации.