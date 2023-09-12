Суд отказался переводить шамана Габышева на более мягкий режим

Суд в Уссурийске отказался перевести шамана Александра Габышева в психиатрическую больницу общего типа. Об этом сообщил адвокат Алексей Прянишников. По его словам, основания для отказа неизвестны. Ранее этот же суд одобрил перевод Габышева на более мягкий режим.

В июле судья Приморского краевого суда отменила решение Уссурийского райсуда о переводе Александра Габышева в якутский психоневрологический диспансер, где бы он находился на более мягком типе лечения.

Хотя на заседании 26 июня представитель прокуратуры поддержал ходатайство о переводе Габышева в психбольницу общего типа, у него не было замечаний по акту медицинского освидетельствования. Но уже на следующий день прокурор Уссурийска попросил отменить постановление суда и направить дело на новое рассмотрение.