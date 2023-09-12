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Суд отказался переводить шамана Габышева на более мягкий режим

Александр Габышев

Суд в Уссурийске отказался перевести шамана Александра Габышева в психиатрическую больницу общего типа. Об этом сообщил адвокат Алексей Прянишников. По его словам, основания для отказа неизвестны. Ранее этот же суд одобрил перевод Габышева на более мягкий режим.

В июле судья Приморского краевого суда отменила решение Уссурийского райсуда о переводе Александра Габышева в якутский психоневрологический диспансер, где бы он находился на более мягком типе лечения.

Хотя на заседании 26 июня представитель прокуратуры поддержал ходатайство о переводе Габышева в психбольницу общего типа, у него не было замечаний по акту медицинского освидетельствования. Но уже на следующий день прокурор Уссурийска попросил отменить постановление суда и направить дело на новое рассмотрение.

  • Весной 2019 года Александр Габышев отправился из Якутска в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". По пути к нему присоединялись люди. Шамана задержали через несколько недель на границе Бурятии и Иркутской области.
  • Позже Габышева поместили в психоневрологический диспансер, а затем против него возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму.
  • В октябре 2021 года Якутский городской суд поместил Габышева на принудительное лечение в Новосибирскую психиатрическую больницу специального типа. Его обвиняли в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме.
  • В апреле 2022 года Александра Габышева перевели из новосибирской психбольницы в Уссурийск.
  • Жители Сибири и Дальнего Востока до сих пор проводили пикеты и другие акции в поддержку Габышева. В 2021 году правозащитный центр "Мемориал" включил Габышева в списки политзаключенных. "Международная Амнистия" признала его узником совести.

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