Арбитражный суд Кировской области отклонил иск британской студии Entertainment One к российскому предпринимателю, использовавшему изображение Свинки Пеппы — персонажа популярного детского мультфильма без согласия правообладателя. В решении суд сослался на новый указ Путина о недружественных странах. На решение обратил внимание адвокат правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Entertainment One — владельцы прав на мультсериал "Свинка Пеппа". Студия пыталась взыскать с предпринимателя в Кировской области 40 200 рублей компенсации.

Судья Андрей Славинский отклонил иск. В решении сказано, что Entertainment One — британская компания, а Великобритания 28 февраля указом Путина попала в список недружественных стран. С учётом санкций против Британии, иск правообладателя признан злоупотреблением правом.