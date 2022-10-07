Суд отклонил 2 иска Навального об условиях содержания в колонии

Суд в Коврове Владимирской области отклонил два иска оппозиционера Алексея Навального к колонии строгого режима, в которой он отбывает заключение. Трансляцию из суда вела "Медиазона". Навальный участвовал в заседании по видеосвязи.

Первый иск был связан с отправкой политика в штрафной изолятор - за последние два месяца он был отправлен туда 4 раза практически подряд. Во втором иске Навальный пытался оспорить признание его злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания.

Навальный в начале сентября был отправлен в ШИЗО на 15 суток из-за того, что, представляясь инспектору колонии, не назвал статью Уголовного кодекса, по которой был осуждён, и срок наказания, а вместо этого сказал, что он должен быть освобождён по решению ЕСПЧ. По словам Навального, он представляется так всегда, и неясно, почему был наказан за этот конкретный случай.

При рассмотрении второго иска защита обратила внимание, что в протоколе заседания комиссии, на которой решался вопрос о переводе Навального на строгие условия, содержалась запись о выступлении подполковника ФСИН, который в реальности на заседании не выступал. Представители администрации назвали это "технической опиской".

Навальный в своём выступлении отметил, что стал сильно ограничен в свиданиях, лишён телефонных звонков, полностью изолирован от других заключённых. Ранее он сообщал о том, что власти лишили его возможности передавать документы адвокатам, а также видеть их - в помещении для встреч прозрачное стекло заменили непрозрачной плёнкой.

Навальный был осуждён по нескольким обвинениям, последний срок в колонии строгого режима он получил по обвинению в мошенничестве в связи со сбором пожертвований его сторонников. Оппозиционер считает его преследование политическим.