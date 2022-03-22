Суд отклонил ходатайство об отсрочке ликвидации "Мемориала"

Верховный суд России отклонил ходатайство об отсрочке ликвидации "Международного Мемориала".

Суд принял решение о ликвидации правозащитной организации в конце декабря. "Мемориал" обвинили в нарушении законодательства об иностранных агентах, в список которых он был внесён.

"Международный Мемориал" просил отсрочить исполнение этого решения на основании решения Европейского суда по правам человека, который ещё до исключения России из Совета Европы предписал властям России приостановить ликвидацию организации на время, которое понадобится суду, чтобы рассмотреть жалобу на применение закона об иноагентах.

Суд отклонил ходатайство, заявив, что основания для отсрочки должны носить действительно исключительный характер и быть "соразмерными и пропорциональными".

"Международный Мемориал" и Правозащитный центр "Мемориал", который ранее также был ликвидирован по решению суда, считают действия российских властей политически мотивированными и непропорциональными.