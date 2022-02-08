Суд отклонил иск Жириновского к журналисту Ренату Давлетгильдееву

Останкинский районный суд Москвы отклонил иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к журналисту Ренату Давлетгильдееву, обвинявшему политика в сексуальных домогательствах. Кроме того, суд отклонил иск Жириновского к телеканалу "Дождь" (внесён в реестр СМИ-"иноагентов"): именно в эфире этого СМИ Давлетгильдеев рассказал о харассменте.

Жириновский требовал с журналиста и телеканала по 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

В марте 2018 года журналист Ренат Давлетгильдеев, который в то время сотрудничал с телеканалом "Дождь", рассказал о домогательствах со стороны Владимира Жириновского. По словам журналиста, помощники политика пытались вывезти его в сауну, где его ждал Жириновский.

Спустя три года лидер ЛДПР потребовал признать слова Давлетгильдеева не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, а также обязать журналиста и телеканал "Дождь" опубликовать опровержение.