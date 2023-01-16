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Суд отклонил иски военнослужащих, требующих увольнения из армии

Российские мобилизованные 

Военный суд в Ростовской области отклонил иски российских военнослужащих, которые оспаривали отказ в увольнении из армии, несмотря на истечение сроков их контрактов.

Иски подали механик-водитель зенитной ракетно-артиллерийской батареи воинской части №48514 Артём Швед, трёхлетний контракт которого истёк летом прошлого года, и его сослуживец Алексей Шашин, который, согласно договору, должен был завершить службу в ноябре. Командование части отказало им в увольнении из-за объявленной в сентябре Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации.

Военный суд постановил, что, несмотря на заявления властей об окончании мобилизации, указ Путина не утратил юридическую силу и продолжает действовать. К тому же эти заявления, по мнению суда, означают лишь завершение набора необходимого числа бойцов.

Как отмечает издание Кавказ.Реалии, начиная с сентября прошлого года в гарнизонные суды Южного военного округа начали поступать десятки исков от контрактников, требующих увольнения по различным причинам: от личных обстоятельств до нежелания участвовать в войне с Украиной. Суды массово отклоняют эти иски.

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