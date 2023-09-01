Суд отклонил три иска Навального к ФСИН на условия содержания в ИК-6

Городской суд Коврова отклонил три иска Алексея Навального, поданные из-за условий содержания в исправительной колонии № 6 во Владимирской области. Об этом сообщила "Команда Навального".

Два иска касались питания в колонии. В первом Навальный жаловался на сокращение времени на прием пищи в штрафном изоляторе и помещении камерного типа, куда политика регулярно отправляют. В мае Навальному сократили время на прием пищи в два раза — с получаса до 15 минут. С учетом того, что заключённым ещё необходимо помыть за собой тарелку, на еду остается "5-7 минут", отмечал он.

Навальный также пожаловался на то, что администрация колонии уничтожает купленную еду и не возвращает за это деньги. Согласно стандартным правилам, заключенные имеют право за деньги дополнительно к приему пищи заказать приготовленную еду. Однако если осуждённого помещают в ШИЗО, то еду не готовят, а деньги возвращают. По словам Навального, когда он находился в ШИЗО, надзиратели приносили туда еду, показывали её и требовали подписать акт об уничтожении продуктов.

Ещё один иск был связан с отсутствием свиданий с семьей. Навального дважды отправляли в ШИЗО за несколько дней до того, как у него было назначено свидание в колонии, и в результате они сгорали.

7 августа Навального в 18-й раз отправили в штрафной изолятор.

"Даже у пожизненно осужденных есть право в течение года на свидания в колонии, Алексея Навального этого права весь год лишали постоянными переводами на более строгие условия содержания", — пишут соратники оппозиционера.

В июле суд отклонил другие три иска Алексея Навального на условия в колонии. В частности, политик жаловался на то, что к нему применили силу после того, как он отказался войти в камеру к заключенному, имеющему проблемы с гигиеной, а также на подселение к нему осужденного, который постоянно кричал.

Алексей Навальный отбывает 9-летний срок по обвинению в мошенничестве в колонии во Владимирской области. В начале августа Мосгорсуд вынес ему новый приговор – 19 лет колонии особого режима по обвинению в создании экстремистского сообщества. Навальный называет своё преследование политическим, такого же мнения придерживаются правозащитники и представители стран Запада. Новый приговор пока не вступил в силу.