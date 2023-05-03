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Суд отклонил жалобу адвокатов Ильи Яшина

Мосгорсуд в среду отклонил жалобу адвокатов оппозиционера Ильи Яшина, осуждённого к 8,5 годам лишения свободы по обвинению в распространении так называемых фейков о действиях российской армии в Украине. Адвокаты оспаривали законность возбуждения уголовного дела.

Как сообщает "Сота", в зал допустили практически только родственников и прессу, сам Яшин присутствовал только по видеосвязи. Яшину не дали выступить с заранее подготовленной речью - сообщают его сторонники.

Текст выступления опубликован в телеграм-канале Яшина. По мнению политика, ложные сведения о российской армии распространял не он, а генералы и чиновники: "Они врали – а я говорил правду. Говорил, что нет никакой спецоперации, что в Украине идёт настоящая кровопролитная война, развязанная Путиным. Говорил о преступлениях, совершённых российскими войсками на оккупированных территориях, о резне в Буче, о бомбёжках мирных городов. О чудовищном ущербе, который нанесён нашей экономике, безопасности и репутации. Всё это неприятная, неудобная властям – но правда", - говорится в выступлении Яшина.

19 апреля Мосгорсуд отклонил апелляцию на приговор Яшину, тем самым он вступил в силу. Бывшего главу совета депутатов Красносельского района Москвы признали виновным в распространении "фейков" из-за его стрима, в котором он рассказывал об убийствах мирных жителей украинского города Буча. Яшин получил один из самых суровых приговоров по этой статье.

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