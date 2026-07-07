Суд открыл Ле Пен путь к участию в выборах президента в 2027 году

Французский апелляционный суд во вторник оставил в силе обвинительный приговор Марин Ле Пен по делу о нецелевом использовании средств ЕС. При этом суд сократил до 15 месяцев срок запрета лидеру ультраправых занимать выборные должности, теоретически тем самым сохранив для неё возможность баллотироваться на президентских выборах 2027 года.

В то же время суд приговорил Ле Пен к трём годам лишения свободы: двум условно и одному - с отбыванием наказания под электронным наблюдением (с ношением электронного браслета). Это сделало бы президентскую кампанию сложной как с политической, так и с организационной точки зрения, а также ставит под сомнение то, продолжит ли Ле Пен борьбу за высший государственный пост Франции, отмечает Reuters.

Сама Марин Ле Пен ранее заявляла, что не хотела бы вести президентскую кампанию, отбывая наказание под электронным наблюдением, поскольку это бы мешало агитации и подрывало её позиции как кандидата.

Впрочем пока Ле Пен не говорит однозначно, как именно поступит. Вечером 7 июля ожидается её телеинтервью на канале TF1, в ходе которого она, возможно, сделает заявление о своем политическом будущем.

В прошлом году суд нижестоящей инстанции приговорил французского политика, которая трижды баллотировалась на пост президента, к четырёхлетнему сроку - двум годам условно и ещё двум - с отбыванием наказания под электронным наблюдением, а также к пятилетнему запрету занимать государственные должности. Решение было вынесено по делу о фиктивном трудоустройстве в Европейском парламенте. Это поставило под угрозу её планы выдвинуть свою кандидатуру в четвертый раз - в ситуации, которую многие считают для её партии "Национальное объединение" лучшим шансом на получение высшего государственного поста, пишет пишет AFP.

Ультраправая партия "Национальное объединение" сейчас лидирует в опросах менее чем за год до того, как президент-центрист Эмманюэль Макрон покинет свой пост.

Если Ле Пен не будет баллотироваться, кандидатом от партии станет, как ожидается, её популярный протеже Жордан Барделла.

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