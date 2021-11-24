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Суд отменил приговор анархистам по делу о баннере о ФСБ

Иллюстративное фото

Челябинский областной суд отменил приговор анархистам Дмитрию Цибуковскому и его жене Анастасии Сафоновой по делу о баннере на здании ФСБ. Об этом со ссылкой на адвокатов сообщает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, добавил Чиков. Мера пресечения анархистам изменена на запрет определенных действий, оба освобождены из СИЗО.

10 сентября суд в Челябинске приговорил Дмитрия Цибуковского к двум с половиной годам, а Анастасию Сафонову – к двум годам колонии за баннер с надписью "ФСБ – главный террорист". Анархистов признали виновными в хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды. Защита обжаловала приговор.

Растяжка с надписью "ФСБ – главный террорист" появилась на заборе у здания ФСБ в Челябинске в феврале 2018 года. Таким образом, активисты выразили поддержку обвиняемым по так называемому делу "Сети" (организация признана в РФ террористической и запрещена). Цибуковского, Сафонову и ещё нескольких анархистов уже задерживали из-за этой акции в 2018 году.

Цибуковский рассказывал, что их пытали в здании управления ФСБ, требуя признать вину. Дело о хулиганстве дважды прекращали из-за отсутствия состава преступления, но затем снова возобновляли.

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