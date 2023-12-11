Суд отменил приговор о госизмене бизнесмену из Ярославской области

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор бизнесмену из Ярославской области Ровшану Намазову, которого ранее осудили по статьям о государственной измене и контрабанде. Уточняется, что соответствующее решение было вынесено 29 ноября. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Медиазона" отмечает, что дело Намазова - первый за последние по меньшей мере пять лет приговор по делу о госизмене, который был отменён и отправлен на пересмотр.

В начале сентября Намазов был осуждён на 13 лет колонии строгого режима года Ярославским областным судом. Ему также назначили ограничение свободы сроком на два года. В чём именно заключается госизмена предпринимателя, не известно. Также нет подробностей и об обвинении в контрабанде.

"Медиазона" обнаружила, что Намазов продавал на "Авито" двигатели для военной техники, такие как УТД-20, В-46-6 и В-84 и различные запчасти к ним. Издание отмечает, что на фотографиях, размещённых бизнесменом на сайте, некоторые двигатели находятся заводской упаковке, в которой их хранят на складах.

Приговор Намазову был отменён из-за "существенного нарушения уголовно-процессуального закона". Дело предпринимателя отправили на новое рассмотрение.