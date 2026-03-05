Суд отправил экс-замминистра обороны Цаликова под домашний арест

Вечером 5 марта Басманный суд Москвы отправил бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова под домашний арест на месяц и 29 дней.

Его обвиняют в организации преступного сообщества, особо крупной растрате, получении взяток и легализации похищенного. В Следственном комитете заявили, что преступное сообщество, созданное Цаликовым, в 2017-2024 году совершало хищения бюджетных средств. По данным газеты "Коммерсант", ущерб составил 6,6 миллиарда рублей.

Цаликов занимал должность первого заместителя министра обороны с 2015 года и покинул её в июне 2024, вскоре после того, как в отставку был отправлен Сергей Шойгу. Цаликова называли одним из приближённых Шойгу, после отставки он был избран депутатом Верховного хурала Тувы, где родился Шойгу, однако не стал членом Совета Федерации, несмотря на сообщения о том, что это планировалось.

Цаликов долгие годы работал на начальственных должностях в ведомствах, которые возглавлял Шойгу. Имеет ранг действительного государственного советника первого класса (соответствует генералу армии). В 2022 году Фонд борьбы с коррупцией сообщил, что семья Цаликова владеет имуществом на 4,3 миллиарда рублей.

После начала войны против Украины Цаликова внесли в санкционный список США, Великобритании и Евросоюза.