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Суд отправил москвича в СИЗО за три крестика на асфальте

Басманный суд

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО 25-летнего Константина Кочанова, в отношении которого возбудили уголовное дело из-за трёх нарисованных на асфальте красных крестов. Следствие связало кресты с войной в Украине.

Как сообщает ОВД-инфо, суд о мере пресечения состоялся ещё 18 мая, однако известно о нём стало только сегодня, когда информация об этом появилась в карточке Басманного суда.

Кочанову вменяют статью о хулиганстве по мотивам политической ненависти. Следствие считает, что он нанёс на асфальт три креста - два около домов на Большом Козловском переулке и один на Нижней Красносельской улице. Таким образом он, как утверждается, выразил "своё несогласие с проводимой специальной военной операцией" (так российские власти называют войну в Украине) и "произвёл публичные действия, создающие реальную угрозу подрыва безопасности государства, и создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан". В прокремлёвских телеграм-каналах публиковались утверждения, что символы, которые появились в ночь перед 9 мая, могли быть метками для атак беспилотников. При этом близкий к Минобороны России канал "Война с фейками" утверждал, что речь идёт о геодезических метках, "которые позволяют произвести топографическую съемку местности при помощи специальных приборов". "Практической пользы от использования знаков в военных целях нет", - уверял канал.

Сам Кочанов свои действия не объяснял. Никаких атак 9 мая в Москве не было.

Российские власти используют разные статьи уголовного кодекса для преследования людей, выступающих против войны в Украине. Статья о хулиганстве по политическим мотивам, однако, используется реже, чем статьи о так называемых фейках об армии или повторной дискредитации.

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