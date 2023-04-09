Суд отправил на лечение обвиняемого в попытке вступить в легион ВСУ

Суд в Тверской области отправил на принудительное лечение Сергея Колина, которого обвиняли в покушении на участие в незаконном вооружённом формировании. Подсудимого признали невменяемым и освободили от уголовной ответственности. Об этом сообщает "ОВД-Инфо"

Колина задержали год назад в Тверской области. По версии следствия, он высказывал свою поддержку Украине в ходе проведения "специальной военной операции" (так в России называют войну с Украиной). Следователи также утверждают, что Колин собирался присоединиться к "Легиону Свободы России" – подразделению вооружённых сил Украины, сформированном, главным образом, из российских добровольцев и военнопленных.

Верховный суд России признал "Легион" террористической организацией.

До суда Колин находился в следственном изоляторе №1 Тверской области. В этом же СИЗО находился обвиняемый по делу о фейках о российской армии и призывах к экстремизму Андрей Трофимов. По его словам, на него также завели дело о попытке вступить в "Легион Свободы России".

Трофимов рассказал и о других людях, находящихся с ним в СИЗО, в том числе и о Колине, которого назвал трэш-блогером.

В марте прошлого года телеграм-канал "112" писал, что во время одного из трэш-стримов Колина умер человек. По данным "112", блогер был известен тем, что находил бездомных людей и заставлял их напиваться на камеру.

После полномасштабного вторжения на территорию Украины власти России стали преследовать граждан за высказывание антивоенной позиции. По данным "Медиазоны" по административной статье о дискредитации российской армии открыто более шести тысяч дел. По уголовным статьям за антивоенную позицию преследуют более 500 человек.

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