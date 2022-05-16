Ленинский районный суд Перми приговорил бывшего депутата Госдумы фракции "Единая Россия" Алексея Бурнашова к 2,5 годам колонии общего режима по делу о нападении на инспектора ДПС. Инцидент произошёл в 2021 году, думская комиссия по этике тогда порекомендовала Бурнашову извиниться.

48-летний Бурнашов был признан виновным в оскорблении представителя власти и применении насилия, опасного для жизни и здоровья сотрудника правоохранительных органов, передаёт издание Properm.ru. Он был взят под стражу в зале суда. В последнем слове он просил не отправлять его в заключение, заявив, что он раскаивается и уже понёс наказание, "практически уничтожив свою политическую карьеру", — сообщает 59.ru.

Инцидент с участием депутата произошёл в июле 2021 года в центре Перми. Mercedes депутата был остановлен в центре города из-за нарушения правил дорожного движения. Депутат вышел из автомобиля и попытался убежать от сотрудников ДПС. Догнавшего его полицейского член нижней палаты сбил с ног ударом в горло и попытался откусить ему ухо.

После этого он продолжил исполнять свои обязанности депутата. Генпрокуратура с требованием привлечь его к уголовной ответственности и лишить мандата в парламент не обращалась. Ещё до случившегося Бурнашов проиграл праймериз "Единой России" и в новый состав Думы не выдвигался.