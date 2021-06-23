Суд отправил в колонию двоих участников акции 23 января

Суд в Москве приговорил к двум годам колонии общего режима участников митинга в поддержку Алексея Навального 23 января Ольгу Бендас и Александра Глушкова по делу об избиении полицейского. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

Как отмечает "ОВД-Инфо", Глушков признал вину, а Бендас нет. Она отказалась от рассмотрения дела в особом порядке.

По версии следствия, во время митинга на Пушкинской площади Бендас несколько раз ударила полицейского по туловищу и забрала лежавшую на земле дубинку. На видео с акции Бендас встает из сугроба с полицейской дубинкой со словами, что "этот трофей оставит у себя в любом случае".

Приехавшего в Москву из Мурманской области Александра Глушкова арестовали в феврале. По данным следствия, во время акции он бил полицейского по голове и телу. На видео, опубликованном анонимным телеграм-каналом "Кремлевская прачка", он дважды бьет сотрудника ОМОН рукой по спине.

После задержания Бендас и Глушкова Следственный комитет публиковал видео их извинений. Бендас сказала, что приняла участие в драке "под влиянием всеобщих агрессивных настроений". Глушков говорил, что ударил полицейского под действием "призывов нападать и так далее", при этом на видео СК есть монтажные склейки, сообщает "Дождь".

Несогласованные акции против ареста оппозиционного политика Алексея Навального и его отправки в колонию прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля во многих российских городах. Митинги сопровождались рекордными задержаниями. По информации проекта "ОВД-Инфо", в общей сложности в отделения полиции были доставлены почти 11 тысяч человек. После акций было возбуждено более сотни уголовных дел. Некоторые участники протестов получили реальные сроки в колонии.