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Суд отправил в колонию влиятельного владивостокского политтехнолога

Илья Спокойнов

Cуд во Владивостоке приговорил к заключению политтехнолога Илью Спокойнова (Митькина) и его жену Марину Свиридову. Они обвинялись в крупных хищениях из регионального бюджета. Митькин был известен как организатор избирательных кампаний в Приморье и на Алтае.

Политтехнолог в разное время работал в команде бывшего губернатора Алтая Михаила Евдокимова, главы Приморья Владимира Миклушевского, организовывал избирательные кампании для региональных элит и "Единой России", рассказывает "Алтапресс". Местные СМИ называли Спокойнова "серым кардиналом" сначала в Алтайском крае, а затем в Приморье.

Выборы на Дальнем Востоке часто отличались грязными политическими технологиями и атаками на кандидатов. Кроме того, политтехнолог был генеральным директором хоккейного клуба "Адмирал".

Спокойнов был задержан в феврале 2017 года, когда прибыл на Алтай для участия в поисках разбившегося вертолёта своего друга, бывшего вице-премьера региона Анатолия Банных. Он некоторые время находился под арестом, а во время рассмотрения дела проводил избирательную кампанию "Единой России" в Городскую думу Владивостока, пишет издание VL.ru.

Как установил суд, политтехнолог и его жена с апреля 2014 года по сентябрь 2016 года присвоили себе более 180 миллионов рублей при строительстве дестких спортивных площадок в регионе. Его жену осудили так же за хищения при организации сдачи нормативов ГТО ("Готов к труду и обороне").

В 2017 году сообщалось, что Спокойнов отрицал свою вину. Изменилась ли его позиция за это время — неизвестно, сообщалось, что он частично компенсировал бюджету нанесённый им ущерб.

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