Суд отправил в СИЗО депортированную из Турции активистку

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения активистке Ариадне Литвиновой с запрета определенных действий на заключение под стражу, сообщает пресс-служба судов города.



В 2025 году против девушки возбудили дело о так называемой дискредитации российской армии из-за антивоенной надписи. Суд сначала отправил Литвинову в СИЗО, но затем отпустил под запрет определенных действий. Позже она уехала в Турцию, где живёт её отец.



Отец Литвиновой Валерий Крыжановский рассказал Би-би-си, что его дочь депортировали из Турции из-за отсутствия документов на пребывание в стране. По его словам, в мае этого года между ними возник конфликт, после которого он с новой супругой вызвали полицию. Литвинову забрали, так как срок ее безвизового пребывания давно закончился, рассказал отец.

По данным журналистов, девушка более месяца находилась в депортационном центре. После прилёта в Москву её задержали.



Поводом для уголовного дела против Литвиновой стала надпись "Убийцы. Мир Украине. Свободу политзаключённым". По версии следствия, в феврале 2025 года она оставила её на баннерах провоенной выставки у арки Главного штаба в Петербурге. Девушку оштрафовали на 50 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии, также против неё возбудили дело о вандализме. Позже вандализм переквалифицировали на уголовную статью о повторной дискредитации армии.

Литвинова раньше училась в полицейском колледже, но ушла оттуда в 2023 году – как она говорила, из-за неприятия пропаганды войны против Украины.