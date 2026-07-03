Суд отпустил на свободу москвичку, сделавшую "кальян на куличе"

Президиум Московского городского суда изменил приговор сотруднице московского бара Ксении Белоусовой, которую ранее приговорили к трем годам и 25 дням колонии по делу об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает пресс-служба судов Москвы.

Президиум убрал из приговора отмену условного срока по предыдущему делу, оставив 200 часов обязательных работ. Белоусову освободили из-под стражи.

Дело возбудили 13 апреля после публикации в интернете видео, на котором Белоусова готовила "кальян на куличе", комментируя: "Даже Христос от такого воскрес". Внимание к видео привлек блогер и создатель запрещенного в России "Мужского государства" Владислав Поздняков.

После внимания СМИ Белоусова удалила видео и опубликовала текст извинений. Позже после задержания полицейские записали с ней видео с извинениями на камеру.

Согласно обвинительному заключению, сотрудница бара хотела "привлечь внимание общественности к собственному профессионализму кальянного мастера" с помощью "праздника, который имеет исключительное значение".

27 мая суд назначил Белоусовой 200 часов обязательных работ, но при вынесении итогового решения учли предыдущий приговор. В 2025 году Белоусову осудили условно по статье о наркотиках. В результате путем частичного сложения наказаний ей назначили три года и 25 дней колонии.