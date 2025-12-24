Суд постановил арестовать имущество Чубайса по иску "Роснано"

Арбитражный суд Москвы постановил наложить обеспечительный арест на средства и имущество Анатолия Чубайса и еще 12 бывших топ-менеджеров "Роснано" в рамках обеспечительного иска компании. Об этом говорится в постановлении суда.

В соответствии с исковыми требованиями к Чубайсу арест наложен на его счета и имущество в размере 12 миллиардов рублей. Кроме того, обеспечительные меры приняты в отношении бывшего исполнительного директора "Роснано" Бориса Подольского, экс-замгендиректора "Роснано" Якова Уринсона и других.

РБК пишет, что решение принято в рамках обеспечительных мер по иску о взыскании убытков по проекту Crocus, целью которого было создание на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM.

"Роснано", по словам источника издания, оценивает ущерб в 41 миллионов евро, 35 миллионов долларов и 5,5 миллиардов рублей.

В апреле 2025 года суд по иску "Роснано" арестовал имущество и денежные средства Чубайса и еще семи человек на сумму больше пяти с половиной миллиардов рублей. Обеспечительные меры были приняты в рамках дела, связанного с проектом Plastic Logic по созданию в России производства гибких планшетов.

Чубайс руководил "Роснано" с 2008 по 2020 год. Он уехал из России в 2022 году, вскоре после начала полномасштабной войны против Украины. В январе 2025 года в России задержали бывших заместителей Чубайса – Марину Касенкову, Сергея Подольского и Артура Галстяна по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, они выдавали за активы многомиллиардные долги перед банками, гарантами по которым выступало государство.