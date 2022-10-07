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Суд постановил изъять у "Мемориала" помещение в пользу государства

Вход в офис "Мемориала" на Каретном Ряду

Тверской суд Москвы признал незаконной передачу офиса ликвидированной по решению российских властей организации "Международный Мемориал" Научно-исследовательскому и просветительскому центру "Мемориал". Был удовлетворён иск прокуратуры об этом. Ранее в "Мемориале" назвали этот иск попыткой рейдерского захвата помещения - в связи с тем, что "Международный Мемориал" ликвидирован, а передача офиса новому владельцу признана судом незаконной, недвижимость может быть арестована и отчуждена в пользу государства.

Решение суда принято в тот же день, когда стало известно о присуждении "Мемориалу", наряду с белорусским правозащитииком Алесем Беляцким и украинским Центром гражданских свобод, Нобелевской премии мира. Правозащитный центр "Мемориал" был также ликвидирован российскими властями в конце прошлого года.

В заявлении в связи с присуждением премии выражается благодарность Нобелевскому комитету за награду. "Как и все гражданские организации в России, Мемориал испытывает сейчас сильное давление. Но память и свободу невозможно запретить. Поэтому мы продолжаем нашу работу и будем ее продолжать в любых обстоятельствах" - заявляет "Мемориал". Он также выражает поддержку другим лауреатам Нобелевской премии мира.

  • О том, что "Мемориалу" грозит потеря помещения, стало известно в середине сентября. Как сообщила тогда организация, после того, как российские власти в конце прошлого года подали иски о ликвидации "Международного Мемориала" - владельца помещения на Каретном ряду - правление решило пожертвовать здание Научно-исследовательскому и просветительскому центру (НИПЦ) "Мемориал". Эта организация была основана в 1990 году и занималась научно-исследовательской работой.
  • Сделка была заключена, а "Международный Мемориал" ликвидирован судебным решением. 12 сентября исполнительный директор ликвидированного "Международного Мемориала" Елена Жемкова и исполнительный директор НИПЦ "Мемориал" Борис Беленкин получили повестки в суд — по делу о "признании сделок недействительными, применении последствий их недействительности, обращения имущества и взыскания денежных средств в доход РФ".
  • "Нет ни одного юридического основания для признания сделки недействительной: попытку захвата помещения Мемориала в пользу государства мы оцениваем как рейдерскую и политическую" - заявили в "Мемориале".
  • 29 декабря прошлого года Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" по иску столичной прокуратуры. Днём ранее Верховный суд России ликвидировал по иску генеральной прокуратуры страны международное историко-просветительское общество "Мемориал", также признанное в России НКО-"иноагентом". Правозащитников обвинили в нарушении законодательства об иностранных агентах. "Мемориал", в свою очередь, назвал действия российских властей политически мотивированными и непропорциональными. Научно-исследовательского и просветительского центра "Мемориал" эти решения не касались.

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