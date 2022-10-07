Суд постановил изъять у "Мемориала" помещение в пользу государства

Тверской суд Москвы признал незаконной передачу офиса ликвидированной по решению российских властей организации "Международный Мемориал" Научно-исследовательскому и просветительскому центру "Мемориал". Был удовлетворён иск прокуратуры об этом. Ранее в "Мемориале" назвали этот иск попыткой рейдерского захвата помещения - в связи с тем, что "Международный Мемориал" ликвидирован, а передача офиса новому владельцу признана судом незаконной, недвижимость может быть арестована и отчуждена в пользу государства.

Решение суда принято в тот же день, когда стало известно о присуждении "Мемориалу", наряду с белорусским правозащитииком Алесем Беляцким и украинским Центром гражданских свобод, Нобелевской премии мира. Правозащитный центр "Мемориал" был также ликвидирован российскими властями в конце прошлого года.

В заявлении в связи с присуждением премии выражается благодарность Нобелевскому комитету за награду. "Как и все гражданские организации в России, Мемориал испытывает сейчас сильное давление. Но память и свободу невозможно запретить. Поэтому мы продолжаем нашу работу и будем ее продолжать в любых обстоятельствах" - заявляет "Мемориал". Он также выражает поддержку другим лауреатам Нобелевской премии мира.