Суд постановил выдворить из РФ пастора, который молился за Трампа

Городской суд Петропавловска-Камчатского постановил выдворить из России гражданина США, пастора Пола Джионэ из России за нарушение правил миссионерской деятельности. На решение суда обратили внимание Сибирь.Реалии.



Кроме выдворения, пастору назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.



30 мая полиция составила в отношении Джионэ протокол по статье о нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Поводом стала встреча Джионэ с верующими в здании одной из церквей Петропавловска-Камчатского 23 мая. В материалах суда говорится, что Джионэ без разрешительных документов читал лекции о религии и призывал молиться за президента США Дональда Трампа "в присутствии людей, не являющихся последователями данного учения". О какой именно конфессии идёт речь, в постановлении не сказано.



8 июня суд отменил первоначальное постановление из-за процессуальных нарушений, однако после пересмотра материалов дела 12 июня вернул наказание в силу.



Главным доказательством обвинения стала аудиозапись, которую скрытно сделали двое людей, пришедших на собрание. Они передали запись сотрудникам Центра по противодействию экстремизму.



Свидетели со стороны общины в суде назвали появление этих посетителей подозрительным - они сторонились верующих и сослались на приглашение от человека, которого в церкви никто не знал.



Суд признал запись допустимым доказательством. В решении указано, что лекция пастора заинтересовала посторонних граждан, которые якобы решили продолжить изучение этого вероучения. Это, как считает суд, подтверждает цель вовлечения новых людей в религиозную организацию. Кроме того, эксперт-лингвист заключил, что с помощью личных историй пастор мог "управлять аудиторией, вызывать у нее нужные эмоции и убеждать в своей правоте".



Сам пастор вину не признал и назвал целью поездки туризм. Он пояснил, что в церковь он пришел по приглашению пастора и общался там со своими знакомыми, а не читал публичную лекцию. В ходе беседы Джионэ, помимо прочего, рассказывал о том, что в США молятся за своих политических лидеров, и предложил прихожанам помолиться за президента США.



Защита просила отменить депортацию, указав, что Джионэ около 30 лет посещает регион с благотворительными миссиями, помогает детским домам и воспитывает восьмерых детей, пятеро из которых были усыновлены из России.



Кроме того, защита пастора указала, что у него есть деньги на билет и просила суд в случае признания Джионэ виновным назначить наказание в виде самостоятельного контролируемого выезда из России.



Суд счёл доводы адвоката недостаточными для отмены наказания. Сейчас Джионэ находится в центре временного содержания мигрантов. После 27 августа его депортируют из страны.