Суд прекратил дело о поджоге машины с патриотическими наклейками

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело в отношении Алексея Летунова, который поджёг автомобиль из-за того, что на нем были патриотические наклейки. Летунов провёл в СИЗО полгода.

В ночь на 18 марта Летунов облил бензином и поджёг автомобиль Ford F-150. Как писала "Фонтанка", ему не понравились наклеенные на машину надписи "Бессмертный полк", "Трофейный", "Уважайте ветеранов, они сражались за нашу родину 1941-1945". В результате загорелся также стоявший рядом автомобиль Nissan Qashqai.

Против Летунова возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Он был арестован в мае 2022 года.

Во время суда потерпевшие по делу попросили прекратить дело, потому что стороны примирились – Летунов признал вину, раскаялся, извинился и возместил ущерб. Суд согласился и петербуржца освободили в зале суда.