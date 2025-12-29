Таганский районный суд Москвы прекратил производство по иску группы россиян о признании незаконными и необоснованными действий Роскомнадзора и Минцифры по ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Об этом сообщила пресс-служба московских судов.

Иск подал калужский активист Константин Ларионов, который выступал в своих интересах и интересах еще 105 россиян. Истцы утверждали, что ограничения нарушают права и интересы граждан, а основными каналами, через которые совершаются мошенничества, являются не мессенджеры, а звонки по мобильной связи и СМС. Они указали, что существуют альтернативные способы защиты, не требующие ограничения прав граждан.

В суде отказ в рассмотрении иска объяснили тем, что Ларионов "не представил доказательств того, что он уполномочен на подачу иска в защиту прав владельцев Telegram и WhatsApp".

Представитель мессенджера WhatsApp, принадлежащего корпорации Meta, ранее осудил действия российских властей, которые ограничивают работу сервиса в России. Он отметил, что такие решения бьют по российским гражданам, а также связал ограничения с тем, что российские власти продвигают государственный мессенджер Max.