Суд приговорил автора канала "Воевода вещает" к трём годам колонии

Ростовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего лётчика вертолёта Ка-52 и автора телеграм-канала "Воевода вещает" Алексея Земцова к трём годам колонии общего режима. Его признали виновным в угрозе убийством, вымогательстве с применением насилия и умышленном повреждении имущества.

Дело связано с конфликтом Земцова с помощником по телеграм-каналу, которого он подозревал в отношениях со своей женой. По словам самого Земцова, осенью 2025 года он вывез помощника в лес и избил его. После этого Земцов провёл около четырёх с половиной месяцев в СИЗО.

В апреле Земцов опубликовал видео, в котором рассказал о намерении покончить с собой и сообщил о давлении со стороны высокопоставленных военных. По данным его соратников, суд не лишил его воинского звания и государственных наград.

Адвокат Земцова Инна Алябьева заявила РБК, что её подзащитный после освобождения намерен вернуться на войну против Украины.