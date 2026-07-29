Суд приговорил двух экс-заметителей главы Белгородской области

Суд в Москве приговорил бывшего вице-губернатора Белгородской области Владимира Базарова к 19 годам колонии, а еще одного бывшего заместителя главы региона, Рустэма Зайнуллина, – к 20 годам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Дениса Брудова и издание "Фонарь".

Их приговорили по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области на границе с Украиной.

Суд также вынес приговор в отношении бывшего начальника управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова – ему назначили 20 лет лишения свободы.

Как пишет "Фонарь", по этому делу приговорены еще семь человек:

руководитель АНО "Центр компетенции по развитию городской среды Белгородской области" Сергей Серебрянский (10 лет лишения свободы),

бывший заместитель главы Старооскольского городского округа по строительству Владимир Губарев (13 лет),

предприниматели Юрий Лицавкин (8,5 лет), Эдгар Херимян (12 лет) и Константин Зимин (16 лет),

бывшие заместители начальника Управления капитального строительства Лариса Стрелецкая (14 лет) и Андрей Решетько (14 лет).

Суд также назначил всем осужденным штрафы – в размере от 8 до 500 миллионов рублей.

В зависимости от роли им вменили получение и дачу взяток, посредничество во взяточничестве, растрату в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями.

По версии следствия, в начале 2022 года Базаров и Сошников организовали систему получения откатов от подрядчиков, выполнявших государственные строительные контракты. Общая сумма взяток превысила 74 миллиона рублей. Их также обвинили в растрате средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной – размер ущерба по этому эпизоду следствие оценило в 1,7 миллиарда рублей.