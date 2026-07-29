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Суд приговорил двух экс-заметителей главы Белгородской области

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

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Владимир Базаров
Владимир Базаров

Суд в Москве приговорил бывшего вице-губернатора Белгородской области Владимира Базарова к 19 годам колонии, а еще одного бывшего заместителя главы региона, Рустэма Зайнуллина, – к 20 годам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Дениса Брудова и издание "Фонарь".

Их приговорили по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области на границе с Украиной.

Суд также вынес приговор в отношении бывшего начальника управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова – ему назначили 20 лет лишения свободы.

Как пишет "Фонарь", по этому делу приговорены еще семь человек:

  • руководитель АНО "Центр компетенции по развитию городской среды Белгородской области" Сергей Серебрянский (10 лет лишения свободы),
  • бывший заместитель главы Старооскольского городского округа по строительству Владимир Губарев (13 лет),
  • предприниматели Юрий Лицавкин (8,5 лет), Эдгар Херимян (12 лет) и Константин Зимин (16 лет),
  • бывшие заместители начальника Управления капитального строительства Лариса Стрелецкая (14 лет) и Андрей Решетько (14 лет).

Суд также назначил всем осужденным штрафы – в размере от 8 до 500 миллионов рублей.

В зависимости от роли им вменили получение и дачу взяток, посредничество во взяточничестве, растрату в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями.

По версии следствия, в начале 2022 года Базаров и Сошников организовали систему получения откатов от подрядчиков, выполнявших государственные строительные контракты. Общая сумма взяток превысила 74 миллиона рублей. Их также обвинили в растрате средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной – размер ущерба по этому эпизоду следствие оценило в 1,7 миллиарда рублей.

  • Это не первый случай хищений при строительстве оборонительных сооружений. В марте 2025 года суд в Курске взыскал более четырех миллиардов рублей с участников аналогичной схемы. По делу проходили экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, его заместитель Алексей Дедов и другие бывшие чиновники. В их показаниях упоминался также Роман Старовойт – бывший губернатор региона и министр транспорта. 7 июля 2025 года, в день своей отставки, он покончил с собой.
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