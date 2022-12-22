Суд приговорил кочегара из Вологды к трём годам по делу о фейках об армии

Вологодский городской суд приговорил местного жителя Владимира Румянцева к трём годам лишения свободы по делу о распространении так называемых фейков о российской армии, сообщает корреспондент Север.Реалии из зала суда. Обвинение запрашивало для него шесть лет колонии.
61-летнего кочегара Владимира Румянцева обвинили в том, что он писал в соцсетях посты о погибших мирных жителях во время вторжения в Украину, публиковал критические посты по отношению к российской власти и перепосты материалов независимых СМИ. Также суд постановил, что Румянцев распространял информацию о войне через радиоточку у себя в квартире.
Румянцева задержали в июле 2022 года, он был арестован и отправлен в СИЗО. Вину он не признал.
- Статья о фейках об армии была включена в Уголовный кодекс 4 марта после начала войны в Украине. По ней любая информация о военных действиях, которая отличается от официальных заявлений российских властей или не подтверждена официальными российскими источниками, может быть сочтена ложной. В частности, дела возбуждали против людей, утверждавших, что в Украине в результате российских обстрелов гибли мирные жители. Наказание предусматривает до 10, а при определённых обстоятельствах до 15 лет лишения свободы.
- Первым осуждённым по ней на реальный срок стал муниципальный депутат из Москвы Алексей Горинов. 8 июля его приговорили к семи годам лишения свободы. Оппозиционный политик Илья Яшин получил самое суровое на данный момент наказание по этой статье - 8,5 лет колонии. Всего было возбуждено уже более 100 подобных дел.