Суд приговорил кочегара из Вологды к трём годам по делу о фейках об армии

Вологодский городской суд приговорил местного жителя Владимира Румянцева к трём годам лишения свободы по делу о распространении так называемых фейков о российской армии, сообщает корреспондент Север.Реалии из зала суда. Обвинение запрашивало для него шесть лет колонии.

61-летнего кочегара Владимира Румянцева обвинили в том, что он писал в соцсетях посты о погибших мирных жителях во время вторжения в Украину, публиковал критические посты по отношению к российской власти и перепосты материалов независимых СМИ. Также суд постановил, что Румянцев распространял информацию о войне через радиоточку у себя в квартире.

Румянцева задержали в июле 2022 года, он был арестован и отправлен в СИЗО. Вину он не признал.