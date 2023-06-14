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Суд приговорил Лилию Чанышеву к семи с половиной годам колонии

Лилия Чанышева

Суд в Уфе приговорил бывшую главу уфимского штаба Навального Лилию Чанышеву к семи с половиной годам колонии.

Её признали виновной по статьям о призывах к экстремизму, создании экстремистского сообщества с использованием служебного положения и создании организации, нарушающей права граждан. Экстремистским сообществом в России объявлен созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией, а также штабы Навального.

Обвинение просило для Чанышевой 12 лет колонии и штраф 700 тысяч рублей. Процесс проходил в закрытом режиме.

Ранее в своём последнем слове на суде Чанышева заявила : "Моё уголовное дело – политическое. Поэтому подсудимой я себя не чувствую. Политик – это тоже профессия. Поэтому признавать вину для меня – это всё равно, что учительнице признать вину в том, что она – учительница, а врачу, что она – врач".

"Путин – это коррупция, низкие зарплаты и пенсии, падающая экономика и растущие цены. Путин – это война! И это уже коснулось каждого!", – добавила оппозиционный политик и пообещала продолжить бороться с коррупцией и беззаконием.

В конце своей речи Лилия Чанышева обратилась к судье с просьбой поддержать её "как политика, как женщину" . "Дайте мне шанс стать мамой".

  • Чанышеву арестовали в ноябре 2021 года по "объединённому уголовному делу" в отношении российского политика Алексея Навального и его ближайших соратников.
  • В декабре 2021 года Правозащитный центр "Мемориал" признал Лилию Чанышеву политзаключенной.
  • В конце января Росфинмониторинг внёс Лилию Чанышеву – наряду с Алексеем Навальным и другими его соратниками – в перечень лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности.

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