Суд приговорил начальника инженерной службы РВСН к 6 годам колонии

Стратегический ракетный комплекс "Ярс"
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 6 годам колонии общего режима бывшего начальника инженерной службы Ракетных войск стратегического назначения Владимира Хорошунова. Полковник лишён звания и государственной награды — медали Суворова.

Хорошунову было вменено в вину злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. По тому же делу осуждён бывший начальник управления департамента министерства обороны по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий, его признали виновным ещё и в получении взятки. Он получил 10 лет колонии, лишён звания полковника и государственных наград.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Известно, что Вертелецкого обвиняли в получении взятки за приёмку некачественной работы от чебоксарского завода "Металлист". Предприятие производит оборонительные сооружения и макеты военной техники. Хорошунов поставил подпись под актом приёмки работ, передаёт “Коммерсантъ”.

Оборона Покровска подходит к концу
Оборона Покровска подходит к концу

Потери сторон


