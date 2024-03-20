Суд приговорил журналиста RusNews к трём годам условно

Суд в Томске приговорил журналиста RusNews Игоря Кузнецова к трём годам условно по обвинению в участии в деятельности экстремистской организации. Ему назначили год ограничения свободы и запрет сроком на четыре года работать в СМИ и администрировать сайты. Обвинение запрашивало для журналиста наказание в виде 4,5 лет лишения свободы.

Как сообщает RusNews, Кузнецова признали виновным в участии в движении "Левое сопротивление", которое признано экстремистским в России. По версии следствия, он вступил в организацию в 2019 году. Как считают следователи, в сообществе Кузнецов "занимался организацией публичных мероприятий, направленных на дискредитацию органов власти, а также был администратором соцсетей сообщества".

Кузнецов вел трансляции с протестных акций для ютьюб-канала RusNews и выходил на пикеты. В сентябре 2021 года его арестовали по делу телеграм-канала "Что делать!". Кузнецова и других активистов обвинили в создании экстремистского сообщества и призывах к массовым беспорядкам перед выборами в Госдуму.

Сам Кузнецов говорил, что не организовывал протесты, а администрировал канал ради эксклюзивной информации о будущих акциях для RusNews, то есть действовал как журналист в рамках редакционного задания.