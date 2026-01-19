Суд приостановил работу стационара в Новокузнецке, где погибли младенцы

Суд в Кемеровской области приостановил деятельность акушерского стационара Новокузнецкой городской клинической больницы № 1, где погибли девять младенцев. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.



В суде заявили, что при проведении эпидемиологического расследования в роддоме были "выявлены нарушения, заключавшиеся в необеспечении соблюдения санитарного законодательства и безопасности для здоровья человека". Представитель больницы признал совершение правонарушения, сообщает "Настоящее Время".

Доступ в здание будет разрешен для лиц, которые будут проводить ремонт или работы по устранению нарушений, говорится в сообщении суда.

В роддоме с 1 декабря по 11 января, по данным регионального Минздрава, родились 234 ребенка, 32 из которых проходили лечение в отделении реанимации. 17 младенцев находились в крайне тяжелом состоянии, все они, как сообщается, имели тяжелую внутриутробную инфекцию. С 4 января по 12 января там умерли девять младенцев.

Главного врача больницы Виталия Хераскова 13 января отстранили от должности. Позднее его и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Алексея Эмиха задержали. Они подозреваются в халатности и причинении смерти по неосторожности. Хераскову суд назначил домашний арест, Эмиху – запрет определенных действий.

Херасков ранее заявил, что "категорически отрицает вину врачей". По его словам, с конца декабря в роддоме родились много недоношенных детей с патологиями, но, как считает он, все случаи были разными и не связаны друг с другом. Публиковались свидетельства пациенток о плохом состоянии больницы и обращении персонала с ними.



