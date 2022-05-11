Суд приступил к рассмотрению по существу дела Сергея Фургала

Люберецкий городской суд Московской области приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала. Экс-губернатор и ещё несколько человек, которых следствие считает его подельниками, обвиняются в создании преступного сообщества, организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах и мошенничестве в особо крупном размере.
Фургалу грозит пожизненный срок. Судебный процесс будет проходить с участием коллегии присяжных.
- Бывший руководитель Хабаровского края Сергей Фургал находится под арестом с июля 2020 года. Вину он категорически не признаёт, называя своё преследование "политической расправой". Фургал заявляет, что против него нет никаких доказательств, а уголовное дело фактически строится на показаниях одного человека. Экс-губернатор также обвинял следователей в давлении и угрозах, а также неоднократно жаловался на неоказание ему необходимой медицинской помощи в СИЗО.
- В Хабаровске и других городах России в 2020 году проходили многочисленные акции в поддержку Фургала. Участники митингов, в частности, требовали, чтобы суд над бывшим губернатором проходил в Хабаровске. Протестующие считают преследование Фургала политическим и связанным с его популярностью в регионе, а также с тем, что на выборах он с большим отрывом опередил кандидата от "Единой России". Власти массово преследуют участников акций в поддержку экс-губернатора.
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