Суд приступил к рассмотрению по существу дела Сергея Фургала

Люберецкий городской суд Московской области приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала. Экс-губернатор и ещё несколько человек, которых следствие считает его подельниками, обвиняются в создании преступного сообщества, организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах и мошенничестве в особо крупном размере.

Фургалу грозит пожизненный срок. Судебный процесс будет проходить с участием коллегии присяжных.