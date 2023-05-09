В США суд присяжных признал 45-го президента страны Дональда Трампа виновным в сексуальных домогательствах к журналистке и писательнице Джин Кэрролл, сообщает телеканал CNN. Присяжные предписали выплатить жертве преступления компенсацию в размере почти пяти миллионов долларов.

Кэрролл выдвинула обвинения против Трампа четыре года назад. Журналистка утверждала, что в 1996 году встретилась с будущим президентом США в универмаге в Нью-Йорке. Якобы он предложил ей примерить белье, которое выбирал для подарка другой женщине, а когда Кэрролл согласилась, он завёл её в примерочную и изнасиловал.

Трамп обвинения отвергает. Он заявлял, что Кэрролл оговорила его, чтобы продать больше книг. При этом он отказался от защиты и дачи показаний в суде. Комментируя решение суда Трамп заявил, что "приговор – позор и продолжение величайшей охоты на ведьм всех времен".

Параллельно с делом о домогательствах в суде Нью-Йорка слушается ещё одно дело против Трампа – по обвинению в выплате в 2016 году порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов за молчание о сексуальной связи с ней. Окружная прокуратура Манхэттена считает, что Трамп нарушил избирательное законодательство, использовав деньги избирательного фонда. Бывший президент США и его адвокаты отрицают вину и сам факт преступления, называя происходящее "политическим преследованием".