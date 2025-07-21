Суд признал "дискредитацией" плакат "ПУТИ НЕТ НАДО СВОРАЧИВАТЬ"

Суд в Казани признал "дискредитацией" армии России плакат с надписью "ПУТИ НЕТ НАДО СВОРАЧИВАТЬ", с которым 19-летняя жительница города Вера Отрешко вышла на одиночный пикет 24 февраля этого года - в третью годовщину российского полномасштабного вторжения в Украину.

Как пишет издание "Вёрстка", суд решил, что плакат содержит "лингвистические и психологические признаки дискредитации целей СВО" из-за выделенных на нем красным цветом букв — "ПУТИ", "Н", "С", "В" и "О". Кроме того, суд посчитал, что у плаката есть и признаки "побуждения к противодействию функционированию армии "в целях защиты интересов Российской Федерации, её граждан, поддержания международного мира и безопасности".

Отрешко оштрафована на 90 тысяч рублей.