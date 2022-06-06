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Суд признал список погибших россиян на войне в Украине гостайной

Суд в Светлогорске признал список погибших в Украине российских военных, опубликованный на сайте псковского издания 60.RU, государственной тайной. После этого страницы памяти военнослужащих удалили новосибирское издание NGS.RU, красноярское NGS24.RU и омское NGS55.RU. На решение суда обратил внимание проект "Роскомсвобода".

Списки погибших были собраны из открытых официальных источников. Иск к изданию 60.RU подал военный прокурор 73-й военной прокуратуры гарнизона Балтийского флота. Он потребовал признать список погибших информацией, запрещенной к распространению в России.

Суд постановил, что данные о погибших "раскрывают потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций", и отнес сведения к гостайне. Максимальное наказание по статье о разглашении гостайны в России составляет семь лет колонии.

Страницы с именами погибших в Украине военных удалили в том числе челябинское 74.RU, екатеринбургское E1.RU, краснодарское 93.RU и самарское 63.RU. Все они входят в Shkulev Media Holding.

  • 24 февраля Роскомнадзор под угрозой блокировки потребовал от российских СМИ использовать в освещении вторжения в Украину только "официальную российскую информацию". При этом российские власти настаивают на соблюдении собственной терминологии, согласно которой вторжение в Украину должно именоваться "специальной военной операцией". За три месяца войны ведомство заблокировало более тысячи сайтов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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