В Петербурге суд продлил на полгода арест художнице Саше Скочиленко, которую обвиняют в распространении ложных сведений о российской армии по мотивам политической ненависти. Она пробудет в следственном изоляторе минимум до 10 апреля следующего года.

Суд также отказал в ходатайстве защиты обвиняемой о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Художницу и активистку Сашу Скочиленко обвиняют в том, что она в магазине "Перекрёсток" наклеила на ценники стикеры с информацией об обстреле мариупольского драмтеатра российскими военными и гибели мирных жителей. Известно, что уголовное дело возбудили после доноса петербургской пенсионерки. Женщина увидела ценники в магазине и, по её словам, "крайне возмутилась прочитанной клеветой", поскольку "очень переживает" за российских солдат в Украине и смотрит все новости про это.

В СИЗО Скочиленко находится с 13 апреля. Она признала факт распространения стикеров, однако заявила, что информация на них не является ложной, а потому она не считает себя виновной.

Художнице грозит до 10 лет лишения свободы.