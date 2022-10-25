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Суд продлил на полгода арест художнице Саше Скочиленко

Обвиняемая в распространении фейков о российской армии Саша Скочиленко в суде, архивное фото 

В Петербурге суд продлил на полгода арест художнице Саше Скочиленко, которую обвиняют в распространении ложных сведений о российской армии по мотивам политической ненависти. Она пробудет в следственном изоляторе минимум до 10 апреля следующего года.

Суд также отказал в ходатайстве защиты обвиняемой о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Художницу и активистку Сашу Скочиленко обвиняют в том, что она в магазине "Перекрёсток" наклеила на ценники стикеры с информацией об обстреле мариупольского драмтеатра российскими военными и гибели мирных жителей. Известно, что уголовное дело возбудили после доноса петербургской пенсионерки. Женщина увидела ценники в магазине и, по её словам, "крайне возмутилась прочитанной клеветой", поскольку "очень переживает" за российских солдат в Украине и смотрит все новости про это.

В СИЗО Скочиленко находится с 13 апреля. Она признала факт распространения стикеров, однако заявила, что информация на них не является ложной, а потому она не считает себя виновной.

Художнице грозит до 10 лет лишения свободы.

  • В России по уголовной статье о фейках об армии вынесено уже более 10 приговоров, наиболее суровый из них - московскому муниципальному депутату Алексею Горинову, который приговорён к 6 годам 11 месяцам лишения свободы. В СИЗО по аналогичному обвинению находятся ещё несколько человек, в том числе известные оппозиционные политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза.

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