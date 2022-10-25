В Петербурге суд продлил на полгода арест художнице Саше Скочиленко, которую обвиняют в распространении ложных сведений о российской армии по мотивам политической ненависти. Она пробудет в следственном изоляторе минимум до 10 апреля следующего года.
Суд также отказал в ходатайстве защиты обвиняемой о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления.
Художницу и активистку Сашу Скочиленко обвиняют в том, что она в магазине "Перекрёсток" наклеила на ценники стикеры с информацией об обстреле мариупольского драмтеатра российскими военными и гибели мирных жителей. Известно, что уголовное дело возбудили после доноса петербургской пенсионерки. Женщина увидела ценники в магазине и, по её словам, "крайне возмутилась прочитанной клеветой", поскольку "очень переживает" за российских солдат в Украине и смотрит все новости про это.
В СИЗО Скочиленко находится с 13 апреля. Она признала факт распространения стикеров, однако заявила, что информация на них не является ложной, а потому она не считает себя виновной.
Художнице грозит до 10 лет лишения свободы.
- В России по уголовной статье о фейках об армии вынесено уже более 10 приговоров, наиболее суровый из них - московскому муниципальному депутату Алексею Горинову, который приговорён к 6 годам 11 месяцам лишения свободы. В СИЗО по аналогичному обвинению находятся ещё несколько человек, в том числе известные оппозиционные политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.