Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд РФ признал Партию исламского возрождения Таджикистана террористической

Верховный суд России признал террористической организацией Партию исламского возрождения Таджикистана. Об этом сообщает ТАСС. Иск был подан Генпрокуратурой. Ранее, в 2015 году, она была признана террористической и экстремистской в самом Таджикистане; её деятельность на территории страны и стран ШОС запрещена.

Партия исламского возрождения Таджикистана была зарегистрирована в 1991 году, хотя неформально действовала с 1970-х годов. Это единственная исламистская партия, официально действовавшая в Центральной Азии. Придерживаясь позиций умеренного исламизма, партия в то же время выступала за создание демократического государства со свободой вероисповедания, но упором на ислам. В 1997 году представители партии подписали мирное соглашение с таджикским Народным фронотм, положив конец гражданской войне.

Партия исламского возрождения Таджикистана была оппозиционной официальному режиму в стране, занималась защитой прав политзаключенных, религиозных и национальных меньшинств.

После запрета деятельности партии в 2015 году за связи с ней были арестованы и приговорены к различным срокам лишения свободы более 100 человек.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG