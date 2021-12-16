Суд (пр)оговорился. Российские солдаты в Донбассе

Суд в Ростове опубликовал на своем сайте текст приговора по делу о коррупции, где открыто признавалось наличие российских военных в так называемых ДНР и ЛНР. Кремль многократно заявлял, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе и российских военнослужащих там не было и нет. Между тем в приговоре есть, к примеру, такой абзац: "Данное продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР ... Поставки продовольствия в ДНР и ЛНР осуществлялись со склада, расположенного по адресу: ...периодичность поставок 1 раз в две недели". Текст приговора уже удален, Дмитрий Песков поспешил заявить, что это ошибка и что в ДНР и ЛНР отправляется гуманитарная помощь. Но как такая ошибка могла возникнуть, он не пояснил...

Пойдет ли Россия на уступки ради ввода в строй газопровода "Северный поток – 2"? Свой прогноз дает заслуженный профессор Хьюстонского университета, научный сотрудник Германского института экономических исследований экономист Пол Грегори.

Кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Николай Статкевич – один из тех, кто был осужден по так называемому "делу Тихановского". В сегодняшнем выпуске о нем говорит его жена Марина Адамович.

Многие теперь знают, что такое "воровской прогон". Очередное такое послание "массы воров" призывает не унижать тех заключенных колоний, которые подверглись пыткам и изнасилованиям со стороны сотрудников ФСИН. Как относиться к такому призыву? Мнение по этому поводу высказывает юрист правозащитного проекта "Сибирь без пыток" Святослав Хроменков.

Арестован Михаил Федяев – мультимиллионер, владелец шахты "Листвяжная", где в ноябре погибли более пятидесяти горняков и спасателей. Арестован не сразу после аварии, но вскоре после того, как Владимир Путин заговорил о необходимости привлекать к ответственности не только руководителей, но и владельцев предприятий, где происходят аварии.

Вопрос дня: Сомневаетесь ли вы в присутствии российских войск в так называемых "ЛНР" и "ДНР"?

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