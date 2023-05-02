Суд смягчил наказание бывшему мэру Владивостока с 16,5 до 12 лет

Приморский краевой суд смягчил наказание бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку по делу о получении взяток. Судья снизил срок тюремного заключения с 16,5 до 12 лет, а штраф – с 150 до 140 млн рублей, сообщает VL.ru.
Адвокаты Гуменюка подали апелляцию на приговор Ленинского суда Владивостока. На заседании Олег Гуменюк сообщил, что 29 марта у него родился внук, но с учетом срока 16,5 лет он не сможет проводить его в первый класс. "Сейчас скажу абсолютно серьёзно. Да лучше бы меня расстреляли. А зачем жить?", - сказал Гуменюк.
Бывший глава Владивостока заявил, что не согласен с приговором. По его словам, главным доказательством в деле стали показания предпринимателя Сергея Сиротина, с которым раньше дружил чиновник. Бизнесмен пошел на соглашение со следствием. Гуменюк заявил о предвзятости следствия, которое не предоставило доказательств, кроме показания Сиротина.
- 31 мая 2021 года сотрудники Следственного комитета по Приморью провели обыски у Олега Гуменюка. Изначально он проходил свидетелем по делу о махинациях на городских кладбищах. Ранее прокуратура сообщала, что бывший руководитель муниципальной похоронной службы Владивостока "Некрополь" Игорь Бабынин предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на более чем 300 миллионов рублей за то, чтобы только две компании организовывали похороны на городских кладбищах.
- 12 декабря 2022 года прокурор запросил для Гуменюка 17 лет колонии строгого режима со штрафом 150 миллионов рублей. Сам бывший мэр свою вину не признал. По данным следствия и суда, с декабря 2018 по февраль 2021 года Гуменюк получал взятки от знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 31,2 миллиона рублей.
- Гуменюк объявил об отставке 18 мая 2021 года после того, как глава Приморского края Олег Кожемяко раскритиковал его работу по благоустройству города и ликвидации последствий ледяного дождя. Ранее вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев высказал мнение, что Гуменюк из-за неудовлетворительной работы должен досрочно уйти с поста мэра Владивостока.
- Олег Гуменюк победил на выборах главы Владивостока в марте 2019, а с декабря 2018-го исполнял обязанности мэра.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.