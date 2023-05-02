Суд смягчил наказание бывшему мэру Владивостока с 16,5 до 12 лет

Приморский краевой суд смягчил наказание бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку по делу о получении взяток. Судья снизил срок тюремного заключения с 16,5 до 12 лет, а штраф – с 150 до 140 млн рублей, сообщает VL.ru.

Адвокаты Гуменюка подали апелляцию на приговор Ленинского суда Владивостока. На заседании Олег Гуменюк сообщил, что 29 марта у него родился внук, но с учетом срока 16,5 лет он не сможет проводить его в первый класс. "Сейчас скажу абсолютно серьёзно. Да лучше бы меня расстреляли. А зачем жить?", - сказал Гуменюк.

Бывший глава Владивостока заявил, что не согласен с приговором. По его словам, главным доказательством в деле стали показания предпринимателя Сергея Сиротина, с которым раньше дружил чиновник. Бизнесмен пошел на соглашение со следствием. Гуменюк заявил о предвзятости следствия, которое не предоставило доказательств, кроме показания Сиротина.